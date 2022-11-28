Кримінал

На Харківщині ексгумували тіла п’ятьох мешканців, які загинули внаслідок російської агресії. Серед них – двоє дітей

28 Листопада 2022 14:07
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поліція

Двоє дітей 1 та 11 років, дві жінки та чоловік померли 9 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ селища Слобожанське Балаклійської територіальної громади Ізюмського району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

“Боєприпаси ворога влучили у багатоповерховий житловий будинок, у якому знаходились постраждалі. Фрагменти їх тіл були поховані місцевими мешканцями на цвинтарі селища. 25 листопада працівники поліції провели ексгумацію, вилучили останки загиблих та направили на судово-медичну експертизу. Попередня причина їх смерті – вибухові травми”, – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.


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