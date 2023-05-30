На Харківщині 12 людей зазнали поранень протягом 29 травня внаслідок обстрілів РФ

У Харківській області протягом 29 травня РФ обстрілювала Куп’янський та Чугуївський райони: 12 людей зазнали поранень.

Про це йдеться у зведенні голови ОВА Олега Синєгубова.

За даними Синєгубова, під час удару по Ківшарівці поранень зазнали дев’ятеро людей. Серед них — 15-річний хлопець.

Також протягом доби були поранені:

60-річна жінка у Глушківці Куп’янського району;

66-річна жінка у Глибокому Куп’янського району;

36-річна жінка у Вовчанську Чугуївського району.

ДСНС Харківщини 30 травня також повідомляла, що у Вовчанську опіки рук під час пожежі після обстрілу отримав 32-річний чоловік.