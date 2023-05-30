Кримінал

На Харківщині 12 людей зазнали поранень протягом 29 травня внаслідок обстрілів РФ

30 Травня 2023 10:44
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війна

У Харківській області протягом 29 травня РФ обстрілювала Куп’янський та Чугуївський райони: 12 людей зазнали поранень.

Про це йдеться у зведенні голови ОВА Олега Синєгубова.

За даними Синєгубова, під час удару по Ківшарівці поранень зазнали дев’ятеро людей. Серед них — 15-річний хлопець.

Також протягом доби були поранені:

  • 60-річна жінка у Глушківці Куп’янського району;
  • 66-річна жінка у Глибокому Куп’янського району;
  • 36-річна жінка у Вовчанську Чугуївського району.

ДСНС Харківщини 30 травня також повідомляла, що у Вовчанську опіки рук під час пожежі після обстрілу отримав 32-річний чоловік.


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