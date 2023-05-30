На Донеччині затримали інформатора російського ГРУ

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора головного управління генерального штабу ЗС РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мешканець Лиману, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка, збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки. Особливу увагу приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

Зібрану інформацію та координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури зловмисник передавав розвіднику штурмового батальйону спецназу ГРУ та навіднику танкової роти ворожої тактичної групи “Купол”. Встановлено, що комунікацію підтримували через заборонену соцмережу “Одноклассники”.

Окупанти використовували інформацію для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за вчинений злочин. Фігурант перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.