Кримінал

На Донеччині росіянам забороняють відступати під страхом розстрілу, – розвідка

19 Вересня 2022 09:42
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У Донецькій області російські загарбники розширюють діяльність «загороджувальних загонів» і забороняють відступати під страхом смерті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Війська рф спробували провести «контратаку» на позиції українських оборонців, що дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу зс рф («лнр»). Втім, після відповіді та висунення вперед українських сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій», – ідеться в повідомленні.

Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по них вогню з боку тилових «загороджувальних загонів».

Як зауважили у ГУР, при цьому російські командири посилаються на наказ командувача №222. Вочевидь, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу.


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