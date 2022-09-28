На Донеччині окупанти обстріляли школу, в якій ховалися люди

Вранці, 28 вересня, росіяни прицільно обстріляли школу в Миколаївці у Донецькій області, де на момент атаки ховалися 12 цивільних.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що обстріл стався близько 5 ранку.

«Школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних, обстріляли російські окупанти у Миколаївці. Обстріл (попередньо, ракетою С300) стався близько 5-ї ранку, у сховищі на той час перебувало 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю», – написав Кириленко.

Стіни будівлі обвалилися, але сховище витримало. Люди, які там перебували, не постраждали.

Голова ОВА просить цивільних евакуюватись із селищ у більш безпечні області.

«Щоночі під російський вогонь потрапляють міста і села на лінії фронту. Залишатися на Донеччині — небезпечно!», – закликав Кириленко.