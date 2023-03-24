“Мотор Січ” торгувала з підсанкційними іранськими компаніями. Одна з них причетна до розробки “Шахедів”, – ЗМІ

Українська стратегічна корпорація «Мотор Січ» роками співпрацювала з іранськими компаніями, на які накладені західні санкції.

Про це пише Hromadske з посиланням на розслідування журналістів програми «Схеми».

Журналісти проаналізували копії документів, які правоохоронці вилучили у президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Вони визначили три компанії, з якими співпрацювала корпорація:

Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA), інша, її ж назва — Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

«Мотор Січ» продавав компаніям товари подвійного призначення, наприклад, авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Такі моделі встановлюють на невеликі транспортні літаки, а також на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які рф використовує у війні проти України. Україна проти цих фірм ввела санкції у березні 2023 року, однак ЄС і США раніше запровадили обмеження.

Наприклад, із компанією DAMA українська корпорація співпрацювала через посередництво Білорусі, щоб обійти західні санкції. Журналісти з’ясували, що керівництво «Мотор Січі» знало, що порушує міжнародні обмеження — свідченням цього є листи, які передували зустрічам з іранцями. Крім того, згідно з підписаними контрактами, обхідна тактика була успішною.

Попередницею DAMA і TEM буле компанія Iran Aircraft Industries (IACI). За даними журналістів, вона пов’язана з державним військово-промисловим комплексом Ірану. Наприклад, ця фірма надає послуги з технічного обслуговування та капітального ремонту військових вертольотів і літаків. На момент листування з керівництвом «Мотор Січі» компанія вже була під санкціями Заходу.

Крім того, НАЗК називає DAMA підставною компанією, що здійснювала «таємні закупівлі для Іранської авіабудівної промисловості» — тобто для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Згідно з інформацією Управління контролю за іноземними активами США, HESA була залучена до розробки Shahed-136. росія використовує ці дрони для атаки по Україні. Так, 23 березня «Шахедами» вдарили по Кривому Рогу, а 22 березня — по Ржищеву, де загинули 9 людей.

Крім того, В’ячеслав Богуслаєв продовжував співпрацю з іранськими компаніями і після початку повномасштабного вторгнення росії. Наприклад, з компанією New Aviation Technology and System (NATS). Публічних згадок про цю компанію мало, але, відповідно до листа керівника цієї фірми, він раніше представляв іншу іранську компанію.

Я працював з вами 7 років у компанії ТЕМ і був директором проєкту по двигунах (…) Зараз я на пенсії, у мене своя компанія, і один із напрямків моєї діяльності — співпраця з “Мотор Січ” (…) Я знаю про проблеми у співпраці з Іраном. Я розглянув усі справи. Здається, є варіант співробітництва, я пропоную співпрацювати через вашу партнерську фірму у Москві і мою партнерську компанію в росії. (Наприклад, одна з них — компанія “ТехПромСервис”)», — йдеться у листі представника NATS до Богуслаєва.