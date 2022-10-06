Кримінал

Мінус ще понад 300 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

6 Жовтня 2022 09:31
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війна

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 330 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 61330 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків – 2449 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 5064 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1424 (+10) од,
  • РСЗВ – 344 (+3) од,
  • засоби ППО – 177 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 232 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15),
  • крилаті ракети – 246 (+0),
  • кораблі /катери -15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од,
  • спеціальна техніка – 134 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.


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