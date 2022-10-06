Мінус ще понад 300 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 330 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 61330 (+330) осіб ліквідовано,
- танків – 2449 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 5064 (+26) од,
- артилерійських систем – 1424 (+10) од,
- РСЗВ – 344 (+3) од,
- засоби ППО – 177 (+0) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 232 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15),
- крилаті ракети – 246 (+0),
- кораблі /катери -15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од,
- спеціальна техніка – 134 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.
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