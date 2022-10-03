Кримінал

Мінна небезпека і обстріли: за добу на Харківщині один загиблий і четверо поранених

3 Жовтня 2022 11:01
28
війна

60-річний водій автомобіля швидкої допомоги, який підірвався на міні, загинув на місці, 23-річний фельдшер отримав поранення. У Харківському районі також на міні підірвався 36-річний чоловік. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє людей в Чугуївському та Куп’янському районах.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, з пораненнями отриманими внаслідок російських обстрілів за добу госпіталізовано двоє цивільних у Чугуївському та Куп’янському районах. В Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, 60-річний водій загинув. 23-річний фельдшер отримав поранення. Крім того, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік”, — повідомив він.

За інформацією голови ОВА, 2 жовтня окупанти продовжували обстріли Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини.


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