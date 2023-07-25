Кримінал

МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на території Запорізької АЕС

25 Липня 2023 07:18
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заес, МАГАТЕ, окупація

Спеціалісти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Під час обходу 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар’єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС.

Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, до якої персонал станції не має доступу, та спрямовані в бік від майданчика.

Зазначається, що під час обходу команда не виявила жодних об’єктів на внутрішньому периметрі станції.

“Як я вже повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметру майданчика, а також у певних місцях всередині нього.

Наша команда обговорила цю конкретну знахідку з керівництвом станції, їй відповіли, що це було військове рішення в зоні, яка контролюється (російськими) військовими.

Однак наявність таких вибухових пристроїв не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції”, – сказав Гроссі.

Повідомляється також, що МАГАТЕ продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС, зокрема до енергоблоків №3 та №4, які “викликають особливий інтерес”.


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