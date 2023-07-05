Київську блогерку Воронову засудили до року умовно за «злив» роботи ППО

Київську блогерку Інну Воронову, яка 16 травня поширила кадри роботи ППО у своїх соцмережах, засудили до одного року умовно.

«Обвинувачена повністю визнала свою провину та уклала угоду зі слідством», — ідеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

Киянка поширювала в соцмережах матеріали про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей. Її визнали винною за ч. 2 ст. 114−2 КК України.

Дніпровський районний суд Києва призначив жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, звільнивши її від відбування покарання з випробувальним терміном рік.

Судячи з опублікованого прокуратурою фото, йдеться про блогерку Інну Воронову, співачку і колишню дружину київського наркодилера Юрія Чернецького.

Уночі 16 травня Інна Воронова виклала в Мережу відео, на якому було чітко видно місце вильоту протиракет української ППО — у соцмережах припускали, що це могла бути навіть робота ЗРК Patriot.

Кадри вона оприлюднила у своєму акаунті в Instagram, який тоді мав 122 тисяч підписників.

При цьому Воронова не тільки знімала відео з прив’язкою до горизонту, а й вказала свій житловий комплекс, з вікна якого було видно роботу ППО.

Таким чином, блогерка оприлюднила максимум інформації, якою ворог міг скористатися для визначення локації українських систем протиповітряної оборони.