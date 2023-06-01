Київська поліція розпочала розслідування через закрите укриття під час ракетної атаки

Поліція відкрила кримінальну справу через закрите укриття у Києві під час ракетної атаки. Внаслідок інциденту загинули троє людей.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Facebook.

Він зазначив, що поліція Києва порушила справу за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Також, за словами міністра, Державна служба з надзвичайних ситуацій та поліція будуть регулярно проводити перевірки укриттів та бомбосховищ по всій країні.

“Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. Без перебільшення”, – заявив Клименко.