Колишньому очільнику СБУ Харківщини загрожує довічне ув’язнення

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування відносно колишнього керівника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба відомства 20 березня.

“Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці”, — повідомили в ДБР.

“Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців”, — додали у відомстві.

Дудіна підозрюють за трьома статтями. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Справу передадуть до суду, коли з документами ознайомиться сторона захисту Дудіна.

У 2022 році, під час оскарження міри запобіжного заходу, Дудін заявив, що не визнає себе винним у державній зраді та у самовільному залишенні місця служби. Заперечував, що перешкоджав роботі очільника Харківської обласної адміністрації. За версією Дудіна, вранці 24 лютого він направив співробітників СБУ до будівлі адміністрації, щоб взяти її під охорону. Самого Синегубова у той момент в кабінеті його співробітники не застали.

“Я жодного разу не приховував, що мною дійсно була дана команда розмістити у Харкові повідомлення про те, що ситуація в місті контролюється ЗСУ, СБУ та Нацполіцією. З дев’ятої ранку у місті була шалена інформаційна атака. Шалений тиск інформаційний, що всі втекли, все здали. Це був деморалізуючий фактор. Щоб заспокоїти людей цю команду я подав. Тільки цю”, – сказав Дудін під час засідання.

Роман Дудін також підтвердив, що через загрозу оточення міста на початку повномасштабного вторгнення евакуював більшість співробітників управління СБУ Харківщини, залишивши тих, хто мав виконувати завдання у разі окупації міста. Сам виїхав у Київ “за прямим наказом керівника Служби безпеки України”, як стверджує Дудін – для захисту столиці.

Кримінальну справу проти себе він називав політичним переслідуванням.