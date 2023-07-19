Кримінал

Колишній одеський військком незаконно привласнив 188 мільйонів гривень

19 Липня 2023 19:32
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армія, корупція

Національне агентство із питань запобігання корупції дійшло висновку, що колишній керівник Одеського регіонального центру комплектування Євген Борисов незаконно збагатися на суму в 188 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков на брифінгу в Медіацентрі Україна.

Новіков зазначив, що цей обґрунтований висновок направлять до правоохоронних органів 19 липня, та додав, що сума незаконного збагачення є рекордною. Йдеться про 188 мільйонів гривень.

“Тільки один об’єкт, куплений в Іспанії цією людиною на маму, вартує 3,7 мільйона євро. [Купівлю здійснили] 15 грудня минулого року, коли Україна була щоденно під обстрілами росіян. І таких об’єктів ще кілька. Всі вартістю від півмільйона євро”, — зазначив голова НАЗК.

Він також зауважив, що, сам Борисов пояснює, що ці кошти нібито були сформовані шляхом надання позик. Їх загальна сума склала 4,2 млн доларів.

У НАЗК встановили, що позики надавали різні підприємці, зокрема співвласник одеського клубу Ibiza. Водночас жодні відомості з податкової не підтверджують наявність відповідних коштів у причетних до злочинної схеми людей, наголосили в НАЗК.

Також Новіков повідомив, що в діяльності Одеського ТЦК встановили факти організації каналів незаконного виїзду за кордон. Наразі справа за цими фактами перебуває в Державному бюро розслідувань.


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