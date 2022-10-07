Кримінал

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 11

7 Жовтня 2022 08:21
13
війна

11 людей загинули внаслідок російських ракетних ударів по Запоріжжю вранці 6 жовтня, всього врятовано 21 людину.

Про це пише ДСНС.

Станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня

За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.

За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.

Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 од. техніки ДСНС, а також 5 од. техніки комунальних служб.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
усі думки
ТОП-новини
7 Жовтня 2022 07:08
43

Використання Росією іранських дронів не матиме суттєвого впливу на хід війни, – ISW
7 Жовтня 2022 09:09
2

“Ви ще можете врятувати Росію від трагедії”: Резніков звернувся до російських військовослужбовців
7 Жовтня 2022 08:21
13

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 11
7 Жовтня 2022 07:29
24

ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 9 населених пунктів, – Генштаб
6 Жовтня 2022 21:41
232

ЗМІ: “ПВК Вагнера” ​​масово набирає найманців за кордоном
Останні новини
усі новини