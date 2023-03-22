Кримінал

Кількість постраждалих через обстріл Запоріжжя зросла до 33, під завалами можуть бути люди

22 Березня 2023 17:08
33
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запоріжжя, вибух

Вже відомо про 33 постраждалих унаслідок обстрілу Запоріжжя, під завалами багатоповерхового будинку, в який влучила ракета, можуть бути люди.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Наразі відомо про 33 постраждалі особи, одна людина померла… Є інформація, що в квартирі, куди саме було влучання, можуть бути люди, попередньо – літня пара”, – сказав він.

Водночас в ОВА наразі не можуть назвати конкретні цифри, скільки людей потребують тимчасового прихистку після обстрілу. Зараз люди реєструються, щоб отримати допомогу. На цей час понад сотню громадян звернулися до наметів, які розгорнула міськрада на місці.

За останніми даними, госпіталізовані 28 потерпілих, з них троє дітей; 5 людям надана допомога на місці.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.


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