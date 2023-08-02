Кіберполіція Харківщини викрила схему підробки водійських посвідчень

Кіберполіція Харківської області викрила чотирьох людей, яких підозрює у виготовленні підробних водійських посвідчень, техпаспортів та документів, необхідних для розмитнення авто.

Схему організував 44-річний житель Кіровоградської області, який перебуває у тюрмі, та залучив до неї свою дружину, її сина та знайомого, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

“Виготовлення підроблених документів пропонували через анонімні акаунти в соцмережах Instagram та Facebook. Організатор приймав замовлення, а виконавці виготовляли “потрібні” документи й відправляли замовникам поштою. Оплату від клієнтів отримували на банківські картки так званих дропів”, — сказано в повідомленні.

За даними Харківської обласної прокуратури, підроблені документи збували по всій Україні. Вартість одного посвідчення складала 7 тис. гривень. Під час обшуків у фігурантів знайшли спеціальне обладнання, макети, штампи та інші матеріали для виготовлення підробок.

40-річну жінку, 22-річного і 23-річного учасників групи взяли під варту. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.