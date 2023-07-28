Керівників райвідділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні бандитів

Чотирьох керівників районного відділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні злочинного угруповання.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Офіс генпрокурора.

“Саме зараз тривають обшуки в одному з райвідділень поліції Дніпра. Оголошують підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику за кришування злочинного угруповання та приховування злочину”, – повідомив Клименко.

Як зазначається, у березні 2022 року група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрали у Дніпрі подружжя і катуванням змушували виплатити викуп з подальшою оплатою щомісячної данини.

“Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких вже затримали. Але ненадовго: зловмисники просто в коридорі “вирішували” питання з поліцейськими”, – написав Клименко.

За даними слідства, за $20 000 підозрюваних у викраденні відпустили, а кримінальне провадження навіть не реєстрували.

Глава МВС заявив, що служба внутрішньої безпеки поліції на першому етапі розкрила розбійний напад й затримала всіх учасників банди, а сьогодні оголосила про підозру поліцейським.

Чотирьом керівникам підрозділів одного з відділень поліції Дніпропетровської області повідомили про підозру за фактами отримання неправомірної вигоди, приховування злочину та службового підроблення.

Підозрювані поліцейські затримані, проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо обрання ним запобіжних заходів.