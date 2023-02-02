Кримінал

Керівництво Одеської ОВА підозрюють у розтраті 7 млн грн на закупівлях для ЗСУ

2 Лютого 2023 21:05
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корупція

Керівництво та службовців Одеської обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті понад 7 мільйонів гривень з державного бюджету на закупівлях продуктів для Збройних сил України.

Про це повідомляє Нацполіція та Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, на підставі рішення уряду на закупівлю продуктів було виділено 500 мільйонів гривень, а на закупівлю спеціального спорядження та військового умундирування для підрозділів тероборони й добровольчих формувань Одеси — понад 106 мільйонів гривень.

А втім, як зазначають слідчі, посадовці ОВА розробили схему їхнього привласнення: товари купували за цінами, значно вищими за ринкові, а отриману різницю розподіляли між усіма учасниками оборудки.

У справі також фігурує директор підприємства. Як вказує ОГП, посадовці у змові з ним завищили ринкову вартість продуктів під час укладення тристоронніх угод.

Встановлено, що у квітні 2022 року лише за одним договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула 7 мільйонів. Але т.в.о. голови Нацполіції України Іван Вигівський припускає, що сума привласнених бюджетних коштів «може бути в рази більшою».

Серед фігурантів — колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА.

Їм оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. За цією статтею загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.


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