Кримінал

Каховську ГЕС росіяни замінували ще у квітні. Зараз мінують шлюзи та опори, – ГУР

21 Жовтня 2022 13:42
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війна, розвідка

Дамбу Каховського водосховища російські окупанти замінували завчасно – основні роботи були проведені ще у квітні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

“Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані “КамАЗи” без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою”, – йдеться в повідомленні.

На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України й торкнуться всього Чорноморського регіону.


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