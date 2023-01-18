Кабмін створює робочу групу для розслідування падіння гелікоптера у Броварах

Кабінет Міністрів доручив створити спеціальну робочу групу, що візьме на контроль розслідування падіння гелікоптера в Броварах 18 січня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“На позачерговому засіданні Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств”, – написав він.

Окрім цього, Шмигаль зазначив, що на місці трагедії працюють усі служби, щоб покроково та детально з’ясувати причини падіння гелікоптера.

Прем’єр-міністр додав, що розслідування займе деякий час, тому людей закликають уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків.