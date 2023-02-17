Голову селищної ради на Харківщині підозрюють у привласненні бюджетних коштів, призначених на капремонт

Слідчі поліції за процесуального керівництва Харківської облпрокуратури повідомили голові селищної ради про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою) КК України.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, за даними слідства, голова селищної ради разом із двома чоловіками, які займаються будівельним бізнесом, заволоділи бюджетними коштами, які призначалися на капітальний ремонт нежитлової будівлі.

“З 2018 до 2019 року зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості про роботи, які фактично не виконувались. У результаті злочинної діяльності зловмисників державі завдано матеріальних збитків на суму майже 600 тис. грн”, – йдеться в повідомленні.

Другому учаснику групи, директору ТОВ оголошено про підозру в пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності третього члена групи.