Глава Вінницької єпархії московського патріархату постане перед судом — СБУ

Митрополит Вінницької єпархії підконтрольного РПЦ московського патріархату постане перед судом.

Як повідомили у вівторок, 10 січня, у Службі безпеки України, священика звинувачують у публічному виправданні російської збройної агресії.

«Фігурант поширював серед віруючих пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів», — розповіли у спецслужбі.

Слідство у цій справі вже завершено, а обвинувальний акт передано до суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436−2, колаборанту загрожує до восьми років позбавлення волі.