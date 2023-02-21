Кримінал

Харків’янина, який корегував артилерію РФ по місту, засудили до 15 років ув’язнення

21 Лютого 2023 10:53
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За корегування вогню РФ по Харкову та передачу даних про позиції ЗСУ до 15-років ув’язнення з конфіскацією майна засудили 37-річного інженера одного з підрозділів “Харківських теплових мереж”.

За даними СБУ, чоловік протягом березня-квітня через Telegram корегував артилерії окупантів по підприємствах Харкова.

“Він повідомляв ворогу про розміщення важкої військової техніки ЗСУ на території промислових підприємств Харкова, її кількості та найменування, відомі йому вогневі точки далекобійної артилерії у промзоні, точні місця влучань російських снарядів та навіть орієнтовний напрямок їх прильоту”, — сказано у повідомленні.

Наслідками “зливу” цієї інформації окупантам стали багаторазові обстріли цих промислових підприємств артилерією та авіацією противника у березні-квітні минулого року.

Чоловіка, якому комунальник передавав дані, контррозвідка встановила, він був представником так званої ЛНР: “За наявною інформацією, цей військовослужбовець ЛНР наразі вже знищений”.


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