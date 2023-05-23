Екссоратник Януковича став «сенатором від Запорізької області», йому повідомили про підозру

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника Віктора Януковича, який зараз допомагає РФ, повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 23 травня.

Мова йде про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону.

В СБУ розповіли, що наприкінці 2022 року його призначили так званим «сенатором рф — представником виконавчого органу влади Запорізької області». На цій «посаді» він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запорізької області.

«Ворона за власної ініціативи допомагав рашистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був „радником“ гауляйтера Балицького», — йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, саме Ворона підготував звернення до російського диктатора Володимира Путіна щодо заохочення державними нагородами рф російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки мільйонів гривень.

Серед арештованого — квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення ворожого пособника до відповідальності за злочини проти України.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.