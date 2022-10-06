Кримінал

Дві жінки загинули внаслідок удару по Запоріжжю, ушпиталено 3-річну дитину

6 Жовтня 2022 08:42
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Окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівках у Запоріжжі. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки! Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше перебуває 5 чоловік”, – зазначив він.

За словами Старуха, багато людей врятовано.

“Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція”, – резюмує він.


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