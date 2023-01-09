Кримінал

Дві жінки загинули внаслідок обстрілу ринку у Шевченковому. Поранено 5 осіб, зокрема 10-річну дитину, – прокуратура

9 Січня 2023 11:46
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війна, прокуратура

Російські загарбники вдарили по ринку у смт. Шевченкове на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули 2 жінки.

Про це повідомляє прокуратура Харківщини.

За даними слідства, сьогодні близько 9:10 окупанти завдали ракетного удару по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ракета влучила на територію місцевого ринку.

“Загинули дві жінки. Ще четверо жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ”, – зазначили у прокуратурі.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.


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Окупанти обстріляли Шевченкове на Харківщині
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