Кримінал

Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання

10 Серпня 2023 13:08
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Дубінський

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон.

Суд призначив Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці.

Він має носити електронний браслет, не може виїздити за межі Київської області, має здати закордонні паспорти і з’являтися на кожен виклик слідчого.

Прокурори просять для Дубінського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного браслета і не залишати свого місця проживання.

3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. 

Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

Сам нардеп назвав дії силовиків “політичним переслідуванням”.


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