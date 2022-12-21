Кримінал

Дружину окупанта, яка закликала ґвалтувати жінок в Україні, оголосили у міжнародний розшук — ЗМІ

21 Грудня 2022 21:45
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війна

Дружину військовослужбовця рф Романа Биковського, який брав участь у війні проти України, підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни та оголосили у міжнародний розшук. Служба безпеки України публікувала слова жінки, де та закликала чоловіка ґвалтувати українських жінок.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора журналістам «Схем» («Радіо Свобода»).

У квітні Служба безпеки України виклала перехоплення телефонної розмови російського окупанта в Україні з дружиною. Жінка на записі закликала чоловіка «ґвалтувати українських баб», але користуватися презервативами та нічого не казати їй.

Журналісти-розслідувачі встановили, що ці записи є телефонною розмовою подружжя Биковських з Орловської області рф. За даними журналістів, чоловік — 27-річний Роман Биковський — у минулому строковик Росгвардії та служив у полку, який брав участь в окупації Криму. А з початком повномасштабного наступу військ рф був на Херсонщині.

Його дружина — Ольга Биковська (у дівоцтві — Пінясова). За даними «Схем», правоохоронці встановили в її діях порушення ч. 2 ст. 27 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та Женевських конвенцій в частині, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Наразі громадянці рф повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що передбачає ув’язнення до 12 років. Її оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук, а також заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після її затримання.


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