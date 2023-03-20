Депутат від «слуг» збив пішохода. За справу взялося ДБР

Державне бюро розслідувань взялося за смертельну аварію на Львівщині за участі народного депутата від «Слуги Народу» Володимира Гевка.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

За даними слідства, аварія сталася ввечері 19 березня на дорозі сполученням «Тернопіль — Львів — Рава-Руська» у селищі Золочівського району на Львівщині. Попередньо, автомобіль, за кермом якого був Гевко, збив пішохода.

Інцидент стався за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Пристрій «Драгер» показав, що водій був тверезим.

Наразі правоохоронці розв’язують питання про порушення кримінального провадження щодо порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу). За це може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортом до 3 років.

Володимир Гевко напередодні сам повідомив, що став учасником аварії, внаслідок якої загинула людина. Він запевнив, що співпрацює зі слідством, пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи й надалі буде брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях.

Також Гевко зазначив, що «зробить усе, що в його силах», щоб родина загиблого отримала підтримку й допомогу.

Володимира Гевка обрали народним депутатом 9-го скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії «Слуга Народу» як безпартійного. Від 10 листопада 2019 року він є членом партії «Слуга Народу». Також обіймає посаду заступника голови Комітету з питань бюджету.