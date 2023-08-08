ДБР вже розслідує понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань воєнкомів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.

“Мотивами “популярних” правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни”, – повідомили у ДБР.

У ДБР нагадали, що лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів:

у Запоріжжі військом організував схему збагачення для свого оточення та допомагав ховатися від суду кримінальним елементам,

на Закарпатті військовий комісар змушував солдат будувати його маєток,

на Київщині посадовець територіального центру комплектування та соцпідтримки за гроші сприяв у нелегальному перетині кордону,

у Полтавській області військком жорстоко побив свого підлеглого,

в Одесі колишнього військкома спіймали на незаконному збагаченні,

на Рівненщині керівник обласного військкомату побив військового,

у Черкаській області працівник військкомату за 10 тисяч доларів “відмазував” чоловіків від служби,

на Вінниччині злочинна група сприяла ухилянтам у центрі комплектування,

у Краматорському районі військком з Донеччини налагодив механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону,

на Буковині “ділки” хотіли збагатитися на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації.

У ДБР підкреслили, що вони посилюють протидію злочинам у військкоматах та попередили, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності.

“Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу”, − запевняють у бюро.