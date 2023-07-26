ДБР повідомило про підозру у держзраді екснардепу Рабіновичу

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії “ОПЗЖ” Вадиму Рабіновичу.

У ДБР повідомили, що Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

“Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України”, — йдеться у повідомленні.

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.