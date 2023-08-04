ДБР оголосило підозру російському олігарху Гінеру. Він побудував дві теплоелектростанції в Криму

Російському олігарху і президенту футбольного клубу «ЦСКА» Євгену Гінеру повідомили про підозру. Він побудував у тимчасово окупованому Криму дві теплоелектростанції та поставляв армії РФ боєприпаси.

Про це повідомляють ДБР і Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) і Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на території тимчасово окупованого Криму.

За даними правоохоронців, ці електростанції приєднали до електричних мереж РФ, що своєю чергою завдало шкоди енергетичній безпеці України, а також сприяло залежності Криму від росії в енергетичному секторі.

Також за даними слідства, у 2022 році фігурант як власник керівної компанії “АО “КБАЛ им. Л.Н. Кошкина” наказав постачати патрони до Міністерства оборони, Збройних сил та інших російських військових формувань.

Прокурори зазначають, що олігарх надав 80% патронів для різних видів стрілецької зброї від загальної кількості поставлених боєприпасів РФ із 24 лютого.

Євгену Гінеру заочно оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з можливою конфіскацією майна.