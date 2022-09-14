Кримінал

Данілов про втрати під час контрнаступу: На одного нашого загиблого – 9-10 росіян

14 Вересня 2022 21:45
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Українські військовослужбовці ламають усі стереотипи у військовій справі – під час контрнаступу ЗСУ зазнають вдесятеро менших втрат, ніж армія РФ, незважаючи на закони війни.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 каналу.

“Я можу сказати, що втрати противника по відношенню до наших, саме в цей період [контрнаступу], становлять 1 до 9 або 1 до 10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю”, – сказав Данілов.

Він назвав це “дуже цікавим показником”, оскільки, за законами війни, сторона, що наступає, зазнає набагато більших втрат, ніж та, що обороняється.

“Ми ламаємо стереотипи не лише у військовій справі, ми ламаємо стереотипи і для представників країн НАТО, і для наших партнерів. Вони приємно вражені тією якістю роботи наших військових, наших цивільних та всього нашого суспільства”, – сказав секретар РНБО.

Він додав, що далеко не кожна країна здатна чинити такий опір.


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