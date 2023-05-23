Читинцю, якого тричі оштрафували за сон про Зеленського, призначили ще один штраф

Центральний районний суд Чити засудив місцевого жителя Івана Лосєва до штрафу 120 тисяч рублів у справі про «дискредитацію» армії. Про це повідомляє прес-служба суду, пише Медіазона.

Приводом для притягнення до кримінальної відповідальності став пост Лосєва в інстаграмі — він розмістив «фотозображення з текстовим написом, який містить дискредитацію діяльності представників збройних сил РФ, які беруть участь у спеціальній військовій операції на території України».

Справа читинця розглядалася в особому порядку, він визнав провину. Сторона звинувачення просила призначити йому штраф у 150 тисяч рублів, проте суд врахував період, який Лосєв провів під вартою та забороною певних дій, та скоротив суму штрафу до 120 тисяч рублів. Крім цього, у читинця конфіскували iPhone.

Раніше Лосєва тричі притягували до відповідальності за адміністративною статтею про «дискредитацію» армії. Вперше – у грудні 2022 року – його оштрафували на 30 тисяч рублів за сторіс в інстаграмі. Приводом для адміністративної справи став переказ сну про президента України Володимира Зеленського, проте у рішенні суду про це не сказано. У постанові йдеться лише про сторіс із критикою мобілізації, проте переказ сну згадується в рапортах співробітника ФСБ Данилова.

Вдруге і втретє — у лютому 2023 року — Лосєва двічі оштрафували на 35 тисяч рублів через пости у соціальних мережах. Читинець опублікував у своєму інстаграмі репортаж ВВС про його перший штраф і ролик на ютубі телеканалу «Дощ» під назвою «Штраф за сон про Зеленського: блогер із Чити розповів, як його звинуватили в дискредитації армії». Як пізніше розповів сам Лосєв, обидва протоколи на нього склали за доносами.