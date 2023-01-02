Кримінал

Чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі в Гостомелі, повідомлено про підозру

2 Січня 2023 16:36
9
прокуратура, Бенксі

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, мешканець столиці вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті “Жінка в протигазі” всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі.

Усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

Зазначається, що для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала.

Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень.

Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації.

Досудове розслідування здійснбювало Бучанське райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2023 16:20
52

2022 рік для ЗСУ у цифрах та фактах, – Залужний опублікував інфографіку
2 Січня 2023 16:17
13

Очікуємо першого траншу макрофіну вже у січні, – Зеленський
2 Січня 2023 14:08
73

СБУ повідомила про підозру голові Центробанку РФ
2 Січня 2023 12:59
70

З початку грудня ціни на газ у Європі зменшилися вдвічі
2 Січня 2023 12:42
47

Про ситуацію на Харківщині у перші дні нового року доповів голова ХОВА
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
усі думки