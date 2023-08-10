Кримінал

Четверо поплічників Медведчука отримали тюремні строки

10 Серпня 2023 10:36
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Медведчук

Поплічники зрадника Віктора Медведчука готували державний переворот в Україні. Вони отримали тюремні строки.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За даним слідства, четверо поплічників Медведчука готували насильницьке захоплення влади в Україні. Серед них – росіянин, військовий розвідник, який був на “прямому” зв’язку з представниками Кремля та спецслужб Росії.

Зловмисники планували, що переворот відбудеться з початком повномасштабного вторгнення РФ. За їх планами, це могло б пришвидшити окупацію України.

Зловмисники хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої країни. Ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення у столиці так званих “національних зборів”. На цьому псевдофорумі хотіли затвердити “резолюцію” про відсторонення від влади вищого військово-політичного керівництва України.

У разі відмови вони хотіли перейти до “силового сценарію”. Для цього зловмисники створили власне “бойове крило”, до якого хотіли залучити півтисячі озброєних людей.

СБУ зірвала плани Кремля та викрила організаторів перевороту на початку повномасштабної війни. Суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 ККУ. Росіянин отримав покарання у вигляді 10 років за ґратами, організатор проведе у в’язниці 7 років, а двоє його спільників – по 5 років.


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