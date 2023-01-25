Кримінал

Через обстріли Куп’янської громади на Харківщині загинули двоє людей

25 Січня 2023 13:41
12
війна

Через російські обстріли у Куп’янській громаді на Харківщини загинули двоє цивільних.

Про це повідомила прокуратура Харківської області.

«Протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп‘янського району. Загинули двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та 51-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння», – йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки збройної агресії рф та зібрали речові докази. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2023 15:19
34

Зеленський подякував Шольцу за танки
25 Січня 2023 15:42
28

В ООН підтвердили факти сексуального насилля російських військових щодо дітей
25 Січня 2023 14:30
64

Сили оборони третій день поспіль збивають на Сході російські штурмовики
25 Січня 2023 12:48
77

Німеччина прийняла рішення передати Україні танки Leopard 2
25 Січня 2023 11:01
80

У п’яти областях звільнили керівників прокуратур
Останні новини
усі новини

Думки

Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
усі думки