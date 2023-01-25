Кримінал

Через обстріли Куп’янської громади на Харківщині загинули двоє людей Через російські обстріли у Куп’янській громаді на Харківщини загинули двоє цивільних. Про це повідомила прокуратура Харківської області. «Протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп‘янського району. Загинули двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та 51-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння», – йдеться у повідомленні. Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки збройної агресії рф та зібрали речові докази. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Поділитися:



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