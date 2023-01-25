Через обстріли Куп’янської громади на Харківщині загинули двоє людей

Через російські обстріли у Куп’янській громаді на Харківщини загинули двоє цивільних.
Про це повідомила прокуратура Харківської області.
«Протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп‘янського району. Загинули двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та 51-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння», – йдеться у повідомленні.
Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки збройної агресії рф та зібрали речові докази. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).