Кримінал

Буданов зустрівся з британським юристом, який від імені українців позиватиметься до ПВК «Вагнер»

1 Грудня 2022 14:50
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розвідка, вагнер

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зустрівся з головою лондонської юридичної фірми Mccue Jury & Partners Джейсоном Мак-К’ю, який подає судовий позов проти «групи Вагнера».

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«Позов буде подано від імені українських громадян – жертв російського терору», – зазначають у розвідці.

За інформацією ГУР, ПВК «Вагнер» та її засновника євгена пригожина звинувачують у завданні шкоди та стражданні позивачів, а також у застосуванні засобів тероризму для ведення незаконної війни.

Крім того, Мак-К’ю готує позов проти володимира путіна з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.


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