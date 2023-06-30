Бойовика “днр”, який намагався влаштуватися на службу в “Азов”, засуджено до 8 років тюрми

Бойовика терористичної організації «ДНР», який намагався влаштуватися на службу в Азов, засуджено до восьми років тюрми.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У відомстві заявили, що прокурори у суді довели, що мешканець Донецької області у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації «ДНР».

«Він входив до складу роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії та до 2018 року брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави», — сказано у повідомленні.

Пізніше він повернувся в Україну і намагався влаштуватися до одного з підрозділів бригади спеціального призначення Азов.

У лавах українських захисників він сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя.

Військовослужбовці полку спецпризначення Азов своєчасно викрили і затримали його під час проходження відбору.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генпрокурора громадянина України визнано винним в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258−3 та ч. 2 ст. 260 КК України).

Шевченківський районний суд Києва засудив його до восьми років позбавлення волі.