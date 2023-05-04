Кримінал

Росіяни вночі атакували Україну 24 дронами

4 Травня 2023 07:26
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війна

У ніч на 4 травня в Запоріжжі, Києві та Одесі пролунали вибухи. Українським силам вдалося збити 18 з 24 Shahed-136/131. В Одесі 3 дрони атакували гуртожитки, сталася пожежа.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

“Вночі 4 травня 2023 року ворог знову атакує “шахедами” з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131″, – йдеться в повідомленні.

Цього разу силам та засобам Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, вдалося знищити 18 ударних БПЛА, а також розвідувальний дрон.

Зазначається, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування “Південь” та повітряного командування “Центр”.


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