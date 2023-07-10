Кримінал

Армія РФ за добу обстріляла три райони Харківщини

10 Липня 2023 09:23
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війна

Минулої доби, 9 липня, російські війська обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів”, – написав він.

Зазначається, що під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Уди, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти. Пошкоджені приватні житлові та багатоквартирні будинки. У районах Колодязного та Кислівки Куп’янського району ворог використав бойову авіацію.

За інформацією очільника області, постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Також Синєгубов додав, що за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на Харківщині 16 вибухонебезпечних предметів.


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