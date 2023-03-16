Кримінал

$4000 за особу: на кордоні спіймали перевізника ухилянтів

16 Березня 2023 13:46
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У пункті пропуску “Солотвино”, що на кордоні з Румунією, оперативники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області затримали зловмисника, який намагався організувати схему переправлення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Як повідомили в Нацполіції, перевізник, за грошову винагороду у розмірі $4000 з однієї особи, спробував організувати незаконне переправлення двох чоловіків до Румунії. Для цього він намагався домовитися з працівником Держприкордонслужби, щоб дані про його клієнтів не вносилися до автоматизованої системи контролю за перетином кордону. За це він запропонував військовослужбовцю $6000 хабаря.

Оперативники затримали зловмисника “на гарячому”, під час спроби надати прикордоннику неправомірну вигоду. 

За скоєне підозрюваному загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.


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