ABC News: Трамп і Венс проведуть віртуальну зустріч із Зеленським перед самітом із Путіним

Сьогодні, 13 серпня, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками.

Про це пише ABC News із посиланням на двох американських чиновників, ім’я яких не називають.

Реклама

Реклама

Зеленський у вівторок заявив, що Росія подає сигнали про можливе бажання завершити війну після його телефонної розмови з Трампом, радником Білого дому Стівом Віткоффом та європейськими лідерами минулого тижня.

“Під час дзвінка надійшов сигнал від пана Віткоффа, який також був на зв’язку, що Росія готова закінчити війну або, принаймні, зробити перший крок до припинення вогню, і що це був перший такий сигнал від них. Усі, хто був на дзвінку, відчули позитив — що є певний зсув”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що з боку США не було жодних вимог чи конкретних пропозицій, лише обговорення, і йому досі не зрозуміло, що саме Путін сказав Віткоффу.

Зеленський також зазначив, що йому сказали: оскільки зустріч із ним і Трампом вже відбулася, логічно, що наступною має стати зустріч Путіна і Трампа.

“А тоді має відбутися тристороння зустріч — США, Україна та Росія”, — сказав президент.

Білий дім офіційно оголосив, що саміт між Трампом і Путіним пройде в Анкориджі на Алясці у п’ятницю, 15 серпня.

Зеленський заявив, що Путін готується до “нових наступальних дій” попри запланований мирний саміт, і що російські війська досягли значних успіхів на сході України. Бої на передовій, а також удари дронами і ракетами тривають, готуючись до п’ятничної зустрічі. Українських представників там не очікують, хоча джерело в офісі президента повідомило ABC News у понеділок, що “ситуація дуже мінлива”.

Українська сторона веде активну дипломатичну кампанію, прагнучи заручитися міжнародною підтримкою ключових вимог у можливій мирній угоді.

У понеділок Зеленський заявив, що Путін не готовий завершити бойові дії. Посилаючись на дані своєї розвідки та військового командування, він заявив, що Путін “точно не готується до припинення вогню чи завершення війни. Він налаштований лише представити зустріч зі США як свою особисту перемогу, а потім продовжувати діяти як раніше”.

“Поки немає жодних ознак того, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації. Навпаки, вони перегруповують війська і сили так, що це свідчить про підготовку до нових наступальних операцій. Якщо хтось готується до миру, він не робить так”, — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна не поступиться територіями, не відмовиться від намірів вступити до НАТО і не погодиться на обмеження своїх Збройних сил.

Серед вимог Москви — передача їй кількох регіонів на півдні та сході України (не всі з них нині контролюються російськими військами), скорочення чисельності та озброєння української армії, а також постійне виключення України з НАТО. Путін також хоче скасування всіх міжнародних санкцій проти Росії у випадку укладення мирної угоди. Зеленський назвав ці вимоги спробою “поділу України”.

У понеділок Трамп описав майбутній саміт як “зустріч для розвідки позицій”, заявивши журналістам: “Я йду, щоб поговорити з Володимиром і сказати йому: “Тобі треба закінчити цю війну. Тобі треба її закінчити”.

“І вже за перші дві хвилини я точно знатиму, чи можливо укласти угоду”, — сказав Трамп.