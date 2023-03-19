Політика

Після втрат під Вугледаром російські військові намагаються не потрапляти на війну, – Генштаб

19 Березня 2023 09:35
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Російські військовослужбовці, яких готують для доукомплектування підрозділів після втрат під Вугледаром Донецької області, шукають можливості, щоб уникнути відправки у район бойових дій.

Про це повідомили у Генштабі

З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення. З 13 березня у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного військового округу проводиться бойове злагодження підрозділу “Шторм”. Його готують до відправлення в Україну 24 березня.

У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій.


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