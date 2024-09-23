Суспільство

95 ОШБ прорвали ще одну ділянку на кордоні з РФ
23 Вересня 2024 10:09
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кордон, рф, фронт
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок кордону РФ.

Про це повідомляє управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону.

Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ”.

Захисники поділилися відео із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ “розбирають” опорний пункт противника.

Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з РФ, бійці не повідомили.


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