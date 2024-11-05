6 листопада на більшій частині території України пануватиме суха погода  

6 листопада на більшій території України переважатиме суха погода, температура повітря коливатиметься від -3 °C до +13 °C.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі прогнозується від +3 °C до -3 °C, а протягом дня середи повітря прогріється до +6…+11 °C, на Закарпатті та півдні до +10…+13 °C.

Суха погода переважатиме у більшості областей України, проте в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

У столиці 6 листопада температура понизиться до +1…+3 °C, а вдень +7…+9 °C.