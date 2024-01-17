Суспільство

58 будинків в Одесі залишились без тепла через нічну атаку

17 Січня 2024 11:46
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одеса

Через нічну російську атаку дронами в одному із мікрорайонів Одеси пошкоджені системи теплопостачання, 58 будинків залишаються без тепла. Теплопостачання обіцяють відновити протягом доби.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

“Сьогодні вночі ворог вдався до чергових ударів по мирному населенню Одещини, атакував ударними дронами. Завдячуючи силам ППО усі повітряні цілі були збиті, але я змушений констатувати, що уламки збитих дронів упали на житлові будинки”, – розповів Харлов.

За його словами, 5 житлових будинків зазнали пошкоджень, 1 будинок постраждав найбільше – з нього евакуювали 130 мешканців.

“Також були пошкоджені системи теплопостачання мікрорайону, наразі 58 будинків залишаються без тепла”, – підкреслив заступник голови ОВА.

Він додав, що комунальні служби працюють в посиленому режимі – за його словами, протягом доби всі наслідки будуть ліквідовані, а теплопостачання буде відновлене.

У міськраді додали, що призупинено теплопостачання за наступними адресами:

  • вул. Армійська, 13,15,17,17а,19,21,23;
  • Ботанічний провулок, 2,2а,4,6;
  • Проспект Гагаріна, 23/4,23/5;
  • вул. Маршала Говорова, 5,5(а,б);
  • Проспект Шевченка, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.

“Чекаємо на дозвіл розпочинати роботи з відновлення теплопостачання. Про їхній перебіг повідомлятимемо додатково”, – йдеться у повідомленні.


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