Кримінал

Армія РФ атакувала Херсон з артилерії : є загиблий і поранені
20 Грудня 2024 09:35
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атаки ворога, херсон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У результаті масованого російського артилерійського обстрілу Херсона було пошкоджено житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого та дев’ятьох поранених, а в окремих районах міста зникло електропостачання.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

 “Місто Херсон зазнає масованого обстрілу. Є постраждалі серед цивільних! Багато влучань у багатоквартирні будинки.”

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що обстріл триває і закликав мешканців залишатися в укриттях.

У результаті ранкового обстрілу важкі поранення отримав 76-річний чоловік, який зазнав мінно-вибухових травм і уламкового поранення грудної клітини. 63-річного чоловіка госпіталізували з контузією, мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами.

О 06:39 Роман Мрочко повідомив, що до лікарні доправили третього пораненого — 44-річного чоловіка з вибуховою травмою та травматичною ампутацією пальців правої руки.

О 08:51 Олександр Прокудін повідомив, що станом на цей момент відомо про одного загиблого і дев’ять поранених. “Окупанти влаштували пекло у місті. Вибухи лунають у всіх районах Херсона. Ворог цілеспрямовано атакує житлові будинки, соціальну та критичну інфраструктуру”, — зазначив він.

Серед постраждалих — дві жінки віком 57 та 69 років і 42-річний чоловік, які отримали мінно-вибухові травми, садна та уламкові поранення.

Через обстріли без електропостачання залишилися близько 60 тисяч абонентів. Пошкодження інфраструктури спричинило знеструмлення в мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів у Херсоні, а також у Білозерці та Комишанах. Енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії.


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