Економіка

Україна отримала від Польщі близько $637 тис. на протимінну діяльність
20 Грудня 2024 12:42
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допомога, польща
Прапор Польщі / Фото з відкритих джерел

Польща спрямувала 2,5 млн злотих (близько $637 тис.) на підтримку України, зокрема для посилення безпеки в регіонах, забруднених наземними мінами. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

 Частина коштів піде на збільшення спроможності України з розмінування, зокрема через використання службових собак-саперів. У межах проєкту 16 спеціально навчених собак разом із вісьмома кінологинями долучаться до розмінування значних територій Миколаївщини.

 Приблизно половина фінансування буде спрямована на тестування безпілотних літальних апаратів (БПЛА), дистанційне зондування та проведення польових операцій у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

 У міністерстві зазначили, що фінансова підтримка також допоможе зміцнити національні спроможності у сфері протимінної діяльності та реалізувати ключові операції з вивільнення замінованих територій.

 “Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. Цей внесок демонструє непохитну підтримку Польщі безпеки та розвитку України, а також її солідарність з перших днів повномасштабної війни, розпочатої російським агресором”, – заявив тимчасовий повірений у справах посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.


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