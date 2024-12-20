Кримінал

Російська атака на Київ: уламки збитих ракет спричинили пожежі та поранення
20 Грудня 2024 08:31
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атаки ворога, київ
Наслідки атаки / КМВА

Внаслідок ворожої атаки на Київ уламки збитих російських ракет впали у чотирьох районах міста — Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Про це повідомив Кличко у Telegram, КМВА у Telegram.
“Через падіння уламків виникли загоряння на дахах будівель та автівках. У Голосіївському районі пошкоджена тепломагістраль. На місцях працюють екстрені служби.”

Медики госпіталізували двох поранених.

  • У Дніпровському районі уламки влучили в дах житлового будинку.
  • У Солом’янському та Шевченківському районах палають будівлі.
  • У Голосіївському районі згоріли п’ять автомобілів, повідомляє КМВА.

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