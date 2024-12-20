Російська атака на Київ: уламки збитих ракет спричинили пожежі та поранення

Внаслідок ворожої атаки на Київ уламки збитих російських ракет впали у чотирьох районах міста — Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Про це повідомив Кличко у Telegram, КМВА у Telegram.

“Через падіння уламків виникли загоряння на дахах будівель та автівках. У Голосіївському районі пошкоджена тепломагістраль. На місцях працюють екстрені служби.”

Медики госпіталізували двох поранених.